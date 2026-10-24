Transformasi Strategi Bisnis, Meccaya Padukan Kanal Online dan Offline

jpnn.com - JAKARTA - Perusahaan pharma dermatology Meccaya mentransformasi strategi bisnis dan pengalaman konsumen guna menjawab pergeseran perilaku belanja masyarakat akibat pesatnya penetrasi teknologi digital.

Langkah adaptasi tersebut mengantarkan Meccaya menjadi studi kasus pada Bab XV buku Customer Behavior in The Digital Era (Edisi 3) karya Ujang Sumarwan, terkait pengaruh teknologi digital terhadap perilaku konsumen.

Presiden Direktur Meccaya Ricky Surya Prakasa menilai penetrasi ponsel pintar telah membentuk konsumen yang semakin aktif, kritis, dan mandiri dalam mencari informasi sebelum memutuskan membeli produk perawatan kulit.

Untuk merespons kebutuhan pasar yang kian selektif, produsen Salep Kulit 88, Krim 88 Anti Jamur, 88 Acne Cream, Meccaderm, Lukajel, Sarijel, Diclopain, dan Nuderma ini memperkuat kapabilitas digital, mengembangkan SDM e-commerce, serta menghadirkan konten edukatif.

Strategi tersebut mengintegrasikan kanal daring seperti TikTok, Instagram, lokapasar, dan afiliasi dengan kanal luring yang meliputi apotek, ritel fisik independen maupun jaringan, serta tenaga kesehatan.

"Kanal tradisional juga berperan penting dalam membangun kepercayaan merek dan melengkapi kanal digital, sehingga keduanya saling mendukung dalam membentuk customer journey yang utuh,” kata Ricky di Jakarta, baru-baru ini.

Kehadiran gerai luring dinilai tetap krusial karena memberikan rasa aman dan pengalaman langsung bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan apoteker maupun tenaga medis.

“Dengan demikian, setiap titik kontak tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari perjalanan konsumen yang semakin terintegrasi,” imbuhnya.