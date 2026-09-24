Transisi Kepemimpinan Menandai Babak Baru Pertumbuhan DOKU

jpnn.com, JAKARTA - DOKU, perusahaan fintech pembayaran terkemuka di Indonesia, mengumumkan pengembangan organisasi melalui penunjukan kepemimpinan baru.

Hal tersebut seiring dengan peningkatan investasi strategis Antom, layanan pembayaran dan digitalisasi merchant dari Ant International.

Langkah ini melanjutkan kemitraan yang telah diumumkan pada Februari 2026 sekaligus memperluas kolaborasi DOKU dengan jaringan merchant global Antom dan mempererat kerja sama dengan 2C2P, anak perusahaan Antom untuk layanan payment gateway regional di Asia Tenggara.

Himelda Renuat, Co-founder DOKU yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Marketing Officer, resmi ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) DOKU sekaligus Head of Antom Indonesia.

Dengan cakupan peran yang lebih luas, dia tidak hanya memimpin fase pertumbuhan DOKU selanjutnya, namun juga mengembangkan bisnis Antom di Indonesia.

Pengalaman dan pemahamannya terhadap pasar lokal akan dipadukan dengan kapabilitas regional dan global Antom untuk membuka lebih banyak peluang bagi merchant di Indonesia.

Himelda menggantikan Chris Yeo, yang telah memimpin DOKU sebagai CEO sejak 2022. Di bawah kepemimpinan Chris, DOKU mempertajam struktur organisasi dan operasional, yang semakin memperkuat fondasi bisnis DOKU hingga saat ini, meningkatkan pertumbuhan volume transaksi, serta membangun kemitraan dengan Ant International.

Sejalan dengan pengembangan organisasi, DOKU juga melakukan rebranding menjadi DOKU by Antom. Identitas ini mencerminkan sinergi yang semakin erat disertai strategi go-to-market yang konsisten antara DOKU, 2C2P dan Antom.