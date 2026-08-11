TransJakarta akan Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu, Fahira Idris: Ini Langkah Maju

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari Kelompok DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.

Menurut Fahira Idris, keputusan tersebut berpotensi menjadi terobosan besar dalam mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta.

Namun, dia mengingatkan peralihan ini harus benar-benar mentransformasi layanan, bukan hanya memindahkan pengelola dan armada.

Baca Juga: Pramono Ingin Transportasi Warga Kepulauan Seribu Lebih Mudah dan Efisien

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta," kata Fahira Idris dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Dia menekankan keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, dalam beberapa kali agendanya berkeliling Kepulauan Seribu selama sepanjang 2026 ini, salah satu aspirasi terkuat yang disampaikan warga adalah hadirnya 'JakLingko Laut'.

Kapal bagi warga pulau bukan sekadar moda wisata, melainkan sarana utama untuk sekolah, berobat, bekerja, berdagang, mengurus administrasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.

Fahira Idris pun menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga.