Transjakarta Alihkan dan Perpendek Sejumlah Rute Akibat Banjir Jakarta, Cek di Sini!

Transjakarta Alihkan dan Perpendek Sejumlah Rute Akibat Banjir Jakarta, Cek di Sini!

Transjakarta Alihkan dan Perpendek Sejumlah Rute Akibat Banjir Jakarta, Cek di Sini!
Transjakarta melakukan penyesuaian layanan pada sejumlah rute menyusul adanya banjir dan kepadatan lalu lintas di beberapa wilayah Jakarta pada jam sibuk, Kamis (22/1) sore. Foto : Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Transjakarta melakukan penyesuaian layanan pada sejumlah rute menyusul adanya banjir dan kepadatan lalu lintas di beberapa wilayah Jakarta pada jam sibuk, Kamis (22/1) sore.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan operasional dan kenyamanan pelanggan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat penyesuaian ini. Tim di lapangan terus memantau situasi secara real-time untuk memastikan layanan kembali normal segera setelah kondisi jalan memungkinkan,” ucap Ayu dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Berikut adalah penyesuaian layanannya:

Perpendekan Rute:

- Koridor 3 (Kalideres - Monas): Menjadi Monas - Damai (Genangan air & macet di Pulo Nangka).

- Rute 3F (Kalideres - Senayan Bank Jakarta): Menjadi Senayan Bank Jakarta - Damai (Genangan air & macet di Pulo Nangka).

- Koridor 10 (Tj Priok - PGC): Menjadi Tj Priok - Halim. Tidak melayani Halte Simpang Cawang s/d PGC (Genangan air di Jl. Sutoyo).

