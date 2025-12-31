Transjakarta Beroperasi Hingga Malam Pergantian Tahun, Ini Rutenya

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan sejumlah rute layanan Transjakarta yang akan beroperasi pada malam pergantian tahun hingga pukul 02.00 WIB.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan rute layanan Transjakarta itu untuk mengakomodasi pelanggan di titik-titik pusat perayaan malam Tahun Baru 2026.

Rute-rute bus itu, antara lain Stasiun Pesing - Kota (3H), Kalideres - Senayan Bank DKI (3F), Cililitan -Juanda (5C), Pantai Maju - Balaikota (1A), Blok M - Ancol (1W), Kampung Rambutan - Blok M (7B), Cibubur - Cawang Cililitan (7C).

Selain itu, TMII - Pancoran (7D), Stasiun Manggarai - UI (4K), Stasiun Manggarai - Blok M (6M), Pasar Minggu - Tanah Abang (9D), serta Cipedak - Pasar Minggu (9H).

“Sebanyak 87 rute Mikrotrans juga akan melayani lebih lama, yakni mulai pukul 05.00 WIB hingga 00.30 WIB,” kata Ayu, Selasa.

Menurut dia, penutupan sepanjang Jalan Sudirman–Thamrin pada 31 Desember 2025 mulai pukul 18.00 WIB hingga Kamis dini hari, 1 Januari 2026 menyebabkan terjadi penyesuaian layanan.

Tercatat sebanyak 48 layanan yang terdiri dari 13 rute BRT, 29 angkutan umum terintegrasi, 4 layanan Transjabodetabek, dan dua layanan Mikrotrans akan terdampak.

“Meski terdapat penyesuaian rute, sebanyak 14 koridor utama tetap beroperasi normal selama 24 jam,” ujar Ayu.