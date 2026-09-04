Transjakarta Laut Bakal Perkuat Konektivitas Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyambut positif layanan Transjakarta Laut yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 untuk memperkuat konektivitas transportasi warga di Kepulauan Seribu.

Menurut Pandapotan, pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik dapat menjadi modal untuk menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terintegrasi.

Namun, pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kepulauan Seribu.

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"Prinsipnya kan mau meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal," ujar Pandapotan, Jumat (4/9).

Ia mendorong Transjakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera mematangkan kajian dan persiapan teknis.

Sejumlah aspek perlu diperhitungkan, mulai dari kondisi cuaca dan perairan, kebutuhan armada, fasilitas sandar, pola rute, hingga skema pengelolaan layanan.

Pandapotan juga mendukung penerapan konsep hub and spoke.

Melalui skema ini, kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, sementara kapal berukuran lebih kecil menjadi pengumpan yang menghubungkan pulau-pulau lainnya.