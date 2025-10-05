Transjakarta Memodifikasi 10 Rute saat HUT TNI, Tarifnya pun Menarik

jpnn.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memodifikasi 10 rute layanan bus mereka saat peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/10) mulai pukul 10.00-18.00 WIB.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengonfirmasi ke-10 rute, yakni 1A (Balai Kota-Pantai Maju) pukul 10.00-18.00 WIB sementara tidak melayani Halte Balai Kota dan Monumen Nasional dan dimodifikasi melayani Halte Pecenongan dan Juanda.

Selanjutnya, rute 2 (Pulo Gadung-Monas) sementara arah Monas tidak melayani Halte Senen Raya sampai Halte Istiqlal dan arah Pulo Gadung tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2.

"Rute tersebut menjadi melayani Halte Jaga Jakarta dan Lapangan Banteng," kata Ayu, Sabtu (4/10/2025).

Berikutnya rute 2A (Pulo Gadung-Rawa Buaya via Balai Kota), sementara arah Rawa Buaya tidak melayani Halte Kwitang dan Balai Kota serta arah Pulo Gadung tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2.

Rute 3 (Kalideres-Monas via Veteran) sementara terjadi perubahan lintasan menjadi via Jalan Majapahit tanpa pengalihan rute dan rute lainnya yakni 5C (Cililitan-Juanda) sementara tidak melayani Halte Kwitang dan Balai Kota.

Kemudian, rute 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan) dan 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi) sementara diperpendek hingga Halte Senen dan tidak melayani Halte Balai Kota.

Rute 6H (Senen-Lebak Bulus) sementara arah Senen tidak melayani titik pemberhentian Menteng 1 hingga Terminal Senen dan untuk arah Lebak Bulus tidak melayani Terminal Senen hingga titik pemberhentian Flyover Setiabudi.