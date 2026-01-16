menu
Transjakarta Mengeklaim Melayani 1,4 juta Penumoang Setiap Hari

Transjakarta Mengeklaim Melayani 1,4 juta Penumoang Setiap Hari

Transjakarta Mengeklaim Melayani 1,4 juta Penumoang Setiap Hari
Bus Transjakarta saat melintasi Halte Tosari, Jakarta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza menyatakan pihaknya telah melayani lebih dari 1,4 juta pelanggan setiap hari pada 233 rute yang menghubungkan seluruh sudut kota dan daerah penyangga Jakarta.

Dia mengeklaim pencapaian Transjakarta ini adalah hasil dari suara dan kepercayaan pelanggan.

“Transjakarta tidak tumbuh sendirian. Kami ada dan berkembang karena kritik, saran, serta kesetiaan pelanggan yang terus mendorong kami untuk berbenah,” kata Welfizon dikutip Jumat (16/1).

Dia juga menyebutkan pihaknya terus berkomitmen untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif dan relevan bagi setiap pelanggan yang mengandalkan TransJakarta setiap hari.

"Lebih dari sekadar perayaan angka, momentum ini menjadi bentuk penghormatan bagi jutaan warga Jakarta yang telah menjadikan Transjakarta sebagai bagian dari denyut nadi kehidupan mereka," katanya.

Welfizon menambahkan bahwa sejak perluasan Koridor 2 dan 3 pada tahun 2006, masyarakat Jakarta telah menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap budaya bertransportasi baru.

"Transjakarta mengapresiasi pelanggan yang telah membangun budaya tertib dan antre, menjadikan transportasi publik bukan sekadar alat angkut, melainkan ruang sosial yang inklusif dan setara bagi semua lapisan warga," katanya.

Dia juga menyebutkan, inovasi berbasis kebutuhan pelanggan mendengarkan aspirasi pelanggan untuk transportasi yang lebih bersih dan modern.

Transjakta telah melayani lebih dari 1,4 juta pelanggan setiap hari pada 233 rute yang menghubungkan seluruh sudut kota dan daerah penyangga.

