Transjakarta Targetkan Layani 400 Juta Pelanggan Selama 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan pihaknya menargetkan 400 juta pelanggan sepanjang 2025 ini.

Menurutnya, target jumlah pelanggan tahunan ini dinaikkan dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Welfizon dalam Balkoters Talk “l'Smart Mobility: Evolusi Transjakarta untuk Jakarta 5 Abad' di Balai Kota DKI, pada Selasa (5/11).

"Kalau tahun lalu kami melayani 372 juta pelanggan, tahun ini targetnya tembus di atas 400 juta. Sampai triwulan ketiga sudah 298 juta pelanggan. Kami optimistis capai target," kata Welfizon.

Selain memperluas cakupan, Welfizon menegaskan Transjakarta tengah mempersiapkan fase baru menuju smart mobility, sebuah sistem transportasi publik yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan berorientasi pada warga.

"Kami sudah tidak lagi bicara sekadar busway, tetapi bagaimana layanan ini menjadi bagian dari kota cerdas, di mana warga adalah pusatnya. Karena Transjakarta ini bukan hanya customer centric, tetapi citizen centric," tambahnya.

Welfizon yakin, bahwa arah transformasi akan menjadi fondasi kuat bagi Jakarta untuk menuju kota global.

"Transportasi publik yang inklusif, cerdas, dan berkelanjutan adalah tulang punggung kota, dan itulah yang kami siapkan untuk Jakarta lima abad pada 2027 mendatang," tuturnya