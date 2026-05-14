Transjakarta Tutup Sementara Halte Kebon Sirih Arah Blok M

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menutup sementara Halte Kebon Sirih arah Blok M (arah selatan).

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan penutupan dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan jalan.

Perbaikan jalan itu merupakan bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2.

Baca Juga: Ini Alasan Transjakarta Tunda Penutupan Halte Manggarai

“Penutupan sementara ini berlaku mulai Jumat, 15 Mei 2026 pukul 22.00 WIB hingga Senin, 18 Mei 2026 pukul 05.00 WIB,” ucap Ayu dalam keterangannya, pada Kamis (14/5).

Dia menjelaskan, selama masa penutupan pelanggan masih bisa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota (arah utara) untuk melanjutkan perjalanan.

“Penutupan sementara ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan sebagai bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta,” kata dia.

PT TransJakarta pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan.

Mereka juga mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta.(mcr4/jpnn)