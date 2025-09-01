Transjakarta Umumkan Update Layanan Sejumlah Koridor dan Rute Hari Ini, Simak

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan kondisi terkini operasional seluruh layanannya.

Perusahaan memastikan seluruh armada tetap beroperasi melayani pelanggan.

Pada pengumuman melalui media sosial resmi Transjakarta, Senin (1/9) pagi ini disampaikan pada Koridor 9 rute Pinang Ranti–Pluit, layanan kembali beroperasi normal tanpa pengalihan.

Selain itu, rute 5C Cililitan–Juanda mengalami pengalihan karena perbaikan Halte Kramat Sentiong.

Untuk sementara, layanan tidak berhenti di halte tersebut pada kedua arah perjalanan.

Rute 2A Pulo Gadung–Rawa Buaya juga mengalami pengalihan.

Hal ini disebabkan adanya perbaikan di Halte Senen Toyota Rangga, sehingga halte tersebut tidak dilayani sementara.

Sementara itu, Koridor 1 Blok M–Kota mengalami pengalihan rute akibat perbaikan fasilitas di beberapa halte.