menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Transjakarta Umumkan Update Layanan Sejumlah Koridor dan Rute Hari Ini, Simak

Transjakarta Umumkan Update Layanan Sejumlah Koridor dan Rute Hari Ini, Simak

Transjakarta Umumkan Update Layanan Sejumlah Koridor dan Rute Hari Ini, Simak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penumpang menunggu kedatangan bus Transjakarta. Ilustrasi. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan kondisi terkini operasional seluruh layanannya.

Perusahaan memastikan seluruh armada tetap beroperasi melayani pelanggan.

Pada pengumuman melalui media sosial resmi Transjakarta, Senin (1/9) pagi ini disampaikan pada Koridor 9 rute Pinang Ranti–Pluit, layanan kembali beroperasi normal tanpa pengalihan.

Baca Juga:

Selain itu, rute 5C Cililitan–Juanda mengalami pengalihan karena perbaikan Halte Kramat Sentiong.

Untuk sementara, layanan tidak berhenti di halte tersebut pada kedua arah perjalanan.

Rute 2A Pulo Gadung–Rawa Buaya juga mengalami pengalihan.

Baca Juga:

Hal ini disebabkan adanya perbaikan di Halte Senen Toyota Rangga, sehingga halte tersebut tidak dilayani sementara.

Sementara itu, Koridor 1 Blok M–Kota mengalami pengalihan rute akibat perbaikan fasilitas di beberapa halte.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan kondisi terkini operasional seluruh layanannya pada hari ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI