jpnn.com, JAKARTA - Rencana translokasi badak Jawa ke habitat kedua disiapkan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan satwa dan keberlanjutan populasi di Ujung Kulon.

Empat pakar konservasi menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta, Kamis (19/11).

Mereka menegaskan translokasi bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari strategi konservasi jangka panjang yang telah dibahas sejak puluhan tahun lalu.

Baca Juga: Menhut Pastikan Ujung Kulon Tetap Habitat Utama Badak Jawa

Pakar Konservasi IPB University Prof Harini Muntasib mengatakan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi habitat utama badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Menurut dia, pengembangan habitat kedua harus melalui proses ilmiah yang matang. Salah satu langkah yang disiapkan ialah pemanfaatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare.

"Translokasi dari semenanjung diarahkan menuju JRSCA sebagai ruang pembiakan terkelola secara intensif maupun semi-intensif," ujar Harini dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (20/11).

Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah Lengkap

Dia menjelaskan gagasan habitat kedua sudah muncul sejak 1986 dan diperjuangkan para pakar Indonesia mulai 1993.

Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University Dr Muhammad Agil menambahkan, pembentukan populasi kedua juga telah masuk dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Indonesia sejak 1993.