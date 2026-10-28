Transmigran di Sijunjung Minta Perbaikan Jalan & Jembatan Setelah Terima Sertifikat Tanah
jpnn.com, SIJUNJUNG - Sebanyak 194 bidang tanah milik transmigran di Satuan Permukiman (SP) 1 Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, kini telah memiliki sertifikat hak milik.
Sertifikat tersebut diserahkan Kementerian Transmigrasi dalam kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Sijunjung, Sabtu (24/10).
Penyerahan dilakukan Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Robi Suherman Ponglabba bersama anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda. Dari total 194 bidang tanah yang telah bersertifikat, sebanyak 30 sertifikat diserahkan secara simbolis kepada warga transmigran.
Penerbitan sertifikat ini merupakan bagian dari Program Trans Tuntas yang dijalankan Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat transmigrasi.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terhadap pembangunan kawasan transmigrasi di wilayahnya.
"Atas nama masyarakat Kabupaten Sijunjung, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Zigo Rolanda dan Kementerian atas perhatian besar yang telah diberikan," ujar Benny dalam sambutannya dikutip Rabu (28/10).
Dalam kesempatan tersebut, warga transmigran juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. Selain kepastian kepemilikan tanah, warga berharap pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, untuk memperlancar mobilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga juga mengusulkan penambahan jumlah transmigran yang ditempatkan di SP 1 Padang Tarok agar potensi kawasan dapat dikembangkan lebih optimal.
Terima sertifikat tanah, ratusan transmigran di Kabupaten Sijunjung minta perbaikan jalan dan jembatan
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