Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan transmigrasi baru menjadi bagian integral dari strategi membangun ketahanan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Mentrans dalam kuliah umum yang dihadiri 600 mahasiswa sarjana dan pascasarjana Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/10).
Adapun strategi yang dimaksud Mentrans bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber manusia unggul Indonesia.
Iftitah mengungkapkan pemerintah mencatatkan dua poin utama terkait arah kebijakan transmigrasi saat ini.
Pertama, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk.
Lebih dari itu, transmigrasi kini menjadi strategi nasional mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin lebih banyak tercipta lapangan kerja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi," kata Iftitah Sulaiman.
"Dengan begitu, mereka bisa memiliki pendapatan, daya beli, dan berkontribusi terhadap pajak yang menjadi sumber pembangunan negara,” imbuhnya.
