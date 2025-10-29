menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif

Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif

Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara saat rapat kerja di Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). Foto: Kementrans

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan transmigrasi baru menjadi bagian integral dari strategi membangun ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentrans dalam kuliah umum yang dihadiri 600 mahasiswa sarjana dan pascasarjana Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/10).

Adapun strategi yang dimaksud Mentrans bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber manusia unggul Indonesia.

Baca Juga:

Iftitah mengungkapkan pemerintah mencatatkan dua poin utama terkait arah kebijakan transmigrasi saat ini.

Pertama, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk.

Lebih dari itu, transmigrasi kini menjadi strategi nasional mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Kami ingin lebih banyak tercipta lapangan kerja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi," kata Iftitah Sulaiman.

"Dengan begitu, mereka bisa memiliki pendapatan, daya beli, dan berkontribusi terhadap pajak yang menjadi sumber pembangunan negara,” imbuhnya.

M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan transmigrasi baru menjadi bagian integral dari strategi membangun ketahanan nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI