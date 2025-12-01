Transparansi Jadi Daya Saing Baru di Dunia Klinik Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ketatnya persaingan dunia perawatan gigi yang semakin estetik dan promotion-driven, muncul satu faktor pembeda yang kini menjadi perhatian pasien urban: transparansi.

Pasien tidak lagi hanya mencari hasil perawatan instan, tetapi juga menginginkan kejujuran dan kejelasan dalam setiap tindakan medis yang mereka jalani.

Fenomena itu menandai pergeseran penting dalam perilaku pasien Indonesia. Dengan akses informasi yang luas, masyarakat kini lebih kritis dalam menilai layanan kesehatan, membandingkan rekomendasi dokter, membaca ulasan daring, hingga menanyakan detail biaya sebelum tindakan dilakukan.

Klinik gigi yang mengabaikan aspek etika dan keterbukaan mulai kehilangan kepercayaan publik, sementara yang menjadikannya nilai utama justru tumbuh pesat.

Salah satu jaringan klinik gigi yang menonjol dalam perubahan lanskap ini adalah Orange Dental, jaringan klinik gigi yang kini telah memiliki 26 cabang yang tersebar di 9 kota.

Sejak awal berdirinya, Orange Dental menjadikan kejujuran dan transparansi sebagai nilai utama, memastikan setiap pasien memahami kondisi gigi, pilihan perawatan, serta estimasi biaya secara jelas sebelum tindakan dilakukan.

“Kami percaya bahwa pelayanan yang mengedepankan kejujuran bukan hanya hal moral, tetapi juga strategi jangka panjang. Pasien yang merasa dihargai dan memahami kondisinya akan memiliki hubungan lebih panjang dan lebih sehat dengan klinik," ungkap Syifail Ramadhana selaku CEO & Co-founder Orange Dental dalam keterangan resmi.

Setiap cabang Orange Dental menerapkan prosedur komunikasi terbuka mulai dari konsultasi awal yang menjelaskan kondisi gigi pasien secara visual melalui foto intraoral, hingga rincian estimasi biaya tertulis yang bisa dipahami dengan mudah.