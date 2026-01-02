menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Trauma Semen Padang Jadi Alarm, Persija Jakarta Enggan Remehkan Persijap Jepara

Trauma Semen Padang Jadi Alarm, Persija Jakarta Enggan Remehkan Persijap Jepara

Trauma Semen Padang Jadi Alarm, Persija Jakarta Enggan Remehkan Persijap Jepara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara konferensi pers Persija Jakarta menjelang pekan ke-16 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (2/1). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta enggan memandang remeh Persijap Jepara saat kedua tim berhadapan pada pekan ke-16 BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku mengambil pelajaran dari kekalahan timnya saat menghadapi Semen Padang, tim yang secara peringkat berada di bawah Macan Kemayoran.

Belajar dari Kekalahan Kontra Semen Padang

Dalam laga tersebut, Rizky Ridho dan kolega harus menyerang dengan skor tipis 0-1 di kota Bengkuang.

Baca Juga:

"Setiap pertandingan di Super League 2025/26 tidak mudah. Jadi, saat menghadapi lawan siapa pun kami harus respek.”

"Kami harus fokus penuh dan menerapkan apa yang telah kami latih di pertandingan," ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974.

Persija Jakarta juga dihadapkan pada keterbatasan waktu persiapan menjelang duel melawan Persijap Jepara.

Baca Juga:

Klub pemilik 11 gelar juara tersebut tidak berencana melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain, mengingat laga melawan tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu dinilai sama pentingnya.

Peluang Menggeser Persib

Jika mampu meraih kemenangan, Persija berpeluang untuk sementara menggeser posisi puncak klasemen yang saat ini ditempati Persib Bandung.

Persija Jakarta enggan meremehkan Persijap Jepara saat berhadapan di pekan ke-16 Super League 2025/26

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI