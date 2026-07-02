Travel Fair Disebut Bukan Lagi Tempat Berburu Promo, Tetapi

jpnn.com, JAKARTA - Agen perjalanan Golden Rama Tours & Travel mengingkatkan kepada wisatawan yang ingin melakukan liburan tidak hanya ditentukan dari besarnya diskon yang ditawarkan, tetapi bisa memilih travel fair dan produk perjalanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

General Manager of Communication & CRM Golden Rama Tours & Travel, Ricky Hilton mengungkapkan perubahan perilaku wisatawan Indonesia semakin matang dalam merencanakan perjalanan.

Berdasarkan data internal Golden Rama, minat pelanggan untuk berkonsultasi mengenai perjalanan akan dilakukan enam hingga dua belas bulan ke depan terus menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini mencerminkan semakin banyak wisatawan melakukan perencanaan sejak dini guna memperoleh pilihan produk yang lebih beragam, harga kompetitif, serta fleksibilitas.

“Kami melihat perubahan yang cukup signifikan dalam cara masyarakat Indonesia merencanakan perjalanan. Jika sebelumnya harga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, kini wisatawan memperhatikan keseimbangan antara harga, kenyamanan, dan kualitas pengalaman," kata Ricky dalam siaran persnya, Kamis (2/7).

"Karena itu, memilih travel fair yang tepat menjadi sama pentingnya dengan memilih destinasi yang ingin dikunjungi,” sambungnya.

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Sepanjang semester dua 2026, sejumlah travel fair dijadwalkan hadir di Indonesia, di antaranya CIMB Niaga Cathay Travel Fair, Singapore Airlines Travel Fair, ASTINDO Travel Fair, BNI Wonder Expo, Garuda Indonesia Travel Fair, Kompas Travel Fair, hingga EXTRA (Experience Travel).

Travel fair yang digelar oleh maskapai penerbangan umumnya menawarkan harga tiket yang kompetitif, bonus bagasi, kemudahan penukaran miles, serta berbagai keuntungan tambahan bagi wisatawan yang telah memiliki destinasi tujuan jelas.