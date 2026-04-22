Travel Umrah Bentuk Konsorsium untuk Menghadapi Kenaikan Biaya Global

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha travel umrah di Indonesia mulai menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi potensi kenaikan biaya perjalanan akibat dinamika global.

Salah satu strategi yang didorong adalah pembentukan konsorsium untuk memperkuat posisi bisnis secara kolektif.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi BERPAHALA (Bersama Pengusaha Haramain & Wisata Halal) yang digelar di Bandung, Rabu (22/4).

Baca Juga: Konsep Umrah Kekinian Jadi Daya Tarik Baru bagi Generasi Milenial dan Gen Z

Ketua Umum BERPAHALA, Semah Wafiah, menyatakan pembentukan konsorsium menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya tawar pelaku usaha.

“Melalui konsorsium, pengadaan seat pesawat, hotel, dan visa bisa dilakukan bersama sehingga lebih efisien dan kompetitif,” ujarnya.

Selain konsorsium, Rakernas juga membahas pembentukan koperasi asosiasi sebagai penguat ekonomi anggota, serta pengembangan skema pembiayaan untuk membantu jemaah di tengah kenaikan biaya umrah.

Baca Juga: Ventour Travel Sukses Tuntaskan Keberangkatan Jemaah Umrah Musim 1447 Hijriah

Wakil Ketua Umum BERPAHALA, H. Yadi Sukardi menegaskan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan akibat gejolak global.

“Pelaku usaha tidak bisa berjalan sendiri. Dengan kolaborasi, kami bisa menekan biaya dan tetap menjaga keberlangsungan usaha,” katanya.