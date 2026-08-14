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Travis Kelce Blak-blakan Soal Malam Pernikahan dengan Taylor Swift

Travis Kelce Blak-blakan Soal Malam Pernikahan dengan Taylor Swift
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Taylor Swift dan Travis Kelce. Foto: Instagram/taylorswift

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Bintang NFL, Travis Kelce mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikah dengan penyanyi Taylor Swift.

Dia menyebut pernikahannya dengan Taylor Swift sebagai malam terbaik dalam hidupnya.

“Pernikahan itu adalah malam terbaik dalam hidupku, dan aku berterima kasih kepada semua orang yang datang dan merayakan serta bersenang-senang bersama kami,” kata Travis Kelce dilansir Variety, Jumat (14/8).

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Atlet berusia 36 tahun itu disebut menikah dengan Taylor Swift pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York.

Pernikahan tersebut digelar secara tertutup dan dihadiri sekitar 1.000 tamu dari kalangan selebritas serta dunia olahraga.

Sejumlah nama dikabarkan hadir, di antaranya Selena Gomez, Julia Roberts, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Tom Hanks, Zoe Kravitz, Steven Spielberg, Bradley Cooper, dan Gigi Hadid.

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Travis Kelce mengaku sangat bahagia bisa melangsungkan pernikahan di Madison Square Garden.

Menurutnya, tempat tersebut merupakan salah satu impian masa kecilnya.

Bintang NFL, Travis Kelce mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikah dengan penyanyi Taylor Swift.

Sumber Variety
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