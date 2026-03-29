Treatment Akupunktur Medis Enigma Cocok untuk Penderita Insomnia dan Saraf Kejepit

Treatment Akupunktur Medis Enigma Cocok untuk Penderita Insomnia dan Saraf Kejepit

Dokter Rifki Albana, MMR, Sp.OT, AIFO-K, FICS, pendiri Enigma Clinic, Wellness and Skin untuk pengobatan akupunktur medis dan estetika. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA- Memiliki tubuh dan kulit yang sehat merupakan impian semua orang.  Kini seiring perkembangan zaman di dunia kedokteran, telah ada treatment terbaru untuk menjaga kesehatan tubuh dan kulit yang bisa dijalani tanpa harus mengonsumsi obat-obatan berlebihan, yaitu akupunktur medis.

Treatment akupunktur medis ini bisa kamu dapatkan di Enigma Wellness and Skin Clinic. Enigma bukan sekadar klinik biasa. Klinik ini memberi perawatan seimbang antara estetika dan akupuntur medis.

Hal itu disampaikan sang pendiri klinik, dr. Rifki Albana, MMR, Sp.OT, AIFO-K, FICS dalam acara grand opening Enigma Clinic di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/3).

“Di sini kami memberi pelayanan wellness berupa akupunktur medis dan juga treatment estetika. Dua-duanya saling melengkapi. Kami menyempurnakan penampilan dengan estetika medis serta memulihkan keseimbangan pelanggan melalui akupunktur medis. Semuanya dikerjakan oleh dokter ahli bersertifikasi akupuntur medis,” ujar dr Rifki di Enigma Clinic.

Menurut dr Rifki, treatment akupunktur medis memiliki banyak manfaat yang jarang diketahui masyarakat. Sebagai seorang Dokter Spesialis Ortopedi and Traumatologi, dr Rifki mengatakan akupunktur medis sangat membantu untuk menangani sakit yang menyerang musculoskeletal seperti nyeri tulang, otot, sendi, saraf, serta jaringan ikat seperti tendon dan ligamen.

Jajaran dokter dan tenaga kesehatan Enigma Clinic Wellness and Skin

Dokter Rifki mengatakan penderita saraf kejepit dan nyeri sendi serta otot yang ingin menghindari konsumsi obat antinyeri berlebihan, bisa mencoba treatment akupuntur medis tersebut.

Paket treatment akupunktur medis yang dikerjakan oleh dokter ahli bisa untuk menurunkan mengendalikan nafsu makan dan mengatasi insomnia.

