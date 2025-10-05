Tree Apdiansyah Putra Pastikan Indonesia Rebut 4 Perunggu, FIAS1 Mantapkan Dominasi

jpnn.com, BOGOR - Tree Apdiansyah Putra memastikan Indonesia meraih empat perunggu pada Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025 atau World Youth and Junior Sambo Championships 2025 yang berakhir di JSI Resort Covnetion Hall Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/10/2025).

Sebagai atlet tuan rumah yang tampil terakhir, putra kelahiran Medan, Sumatera Utara ini, menyumbang perunggu melalui kelas +98 kg combat. Putra di babak semifinal harus mengakui ketangguhan UUlu Dastan Beishenaly dari Kyrgistan.

Meskipun kalah, tetapi Putra mengaku tetap bangga bisa menyumbang medali untuk Indonesia. “Tentu saya bangga bisa menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia. Dengan medali ini saya akan berusaha makin meningkatkan kemampuan saya melalui latihan yang lebih keras,” kata Putra.

Dia mengatakan, lawannya, UUlu Dastan Beishenaly memang tangguh dengan kekuatan kaki yang kokoh sehingga sukar dibanting. Selain itu Beishenaly juga memiliki gerakan yang cepat sehingga Putra terbanting.

“Gerakannya cepat sehingga saya terbanting kemudian kena kuncian,” ujarnya.

Raihan medali dari Putra itu membuat Indonesia mengantongi empat perunggu. Pada hari yang sama, Suryo Nugroho juga meraih perunggu di kelas 79 kg Combat Putra.

Sebelumnya Amelia Devy menyumbang perunggu dari kelas +80kg Sport Junior Putri dan Handezka Vaktorias dari kelas 64 kg Combat Junior putra.

Dengan meraih empat perunggu, Indonesia berhasil melewati target. Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP) Persambi dalam kejuaraan ini tidak mamatok target tertentu meskipun bertindak sebagai tuan rumah.

Pasalnya, dalam kejuaraan ini tampil atlet-atlet kelas dunia dari 34 negara yang memiliki kemampuan bagus. Terutama negara-negara pecahan Uni Soviet karena sambo berasal dari Rusia.