Tren Adopsi AI Meningkat, Mahasiswa Dibekali Pelatihan Digital
jpnn.com, JAKARTA - CEO Hacktiv8 Juventia Vicky Riana menyebut kebutuhan menggunakan Artificial Intelligence (AI) menguat seiring tren adopsi teknologi oleh berbagai perusahaan di Indonesia, sehingga diperlukan talenta yang paham dan mengerti teknologi itu.
"Bisnis di Indonesia mengadopsi AI secara pesat, sehingga sangat penting memiliki tenaga kerja terampil yang memiliki pola pikir berkembang (growth mindset)," kata Juventia di Jakarta, Rabu (28/10) kemarin.
Diketahui, penyedia solusi teknologi informasi di Indonesia ini membidik lebih dari 28.000 mahasiswa agar mampu menguasai teknologi AI secara fasih hingga 2027.
Pengembangan talenta digital ini direalisasikan melalui metode pelatihan AI komprehensif berbasa Indonesia, lokakarya, hingga pengenalan teknologi.
Sasaran pelatihan tidak hanya menyasar pada kelompok mahasiswa di bidang Teknologi Informasi (TI), melainkan pelajar dari disiplin ilmu hukum hingga kesehatan.
Demi mengeksekusi visi tersebut, peserta bisa ikut ajang Hackathon. Sebuah wadah mahasiswa mengimplementasikan teori teknologi ke dalam bentuk solusi pengembangan inovasi nyata.
Kurikulum materi yang disampaikan dalam Hackathon mencakup agentic AI, yakni teknologi yang dirancang untuk menjalankan serangkaian tugas secara spesifik dan cerdas.
Dari lebih dari 200 peserta ikut ambil bagian, sebanyak 25 orang terpilih mengikuti semifinal Hackathon yang didukung Garuda Spark.
Pelatihan AI gratis dan ajang Hackathon yang didukung Komdigi siap mencetak talenta digital yang bisa terampil memakai AI.
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