Tren Aneh Timnas Indonesia, Pemain Naturalisasi Ramai-Ramai ke Asia Tenggara, Ada Apa?

jpnn.com - Fenomena mengejutkan tengah melanda sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbondong-bondong hijrah ke Asia Tenggara. Beberapa di antaranya bahkan memilih merumput di BRI Super League.

Nama-nama seperti Rafael Struick dan Thom Haye menjadi contoh paling nyata. Struick memutuskan bergabung dengan Dewa United, sementara Haye resmi menjadi rekrutan anyar Persib Bandung.

Bukan hanya ke Indonesia, pemain naturalisasi lain juga menjajal peruntungan di negara tetangga. Sandy Walsh dan Shayne Pattynama memilih hijrah ke Thailand dengan berseragam Buriram United.

Mencari Menit Bermain?

Langkah ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah faktor finansial menjadi alasan utama? Ataukah karena persaingan ketat membuat mereka kesulitan mendapat menit bermain?

Faktor minimnya kesempatan tampil memang cukup masuk akal. Rafael Struick lebih sering duduk di bangku cadangan saat membela Brisbane Roar di A-League Australia. Dalam satu musim, dia hanya tampil 10 kali dan mencetak satu gol.

Kemudian, Shayne Pattynama mulai tersisih dari skuad KAS Eupen di Challenger Pro League atau kompetisi sepak bola kasta kedua di Belgia. Pada musim 2024/25, dia hanya bermain 19 kali, sembilan di antaranya dari bangku cadangan.

Sandy Walsh juga mengalami situasi serupa. Sejak bergabung klub Jepang Yokohama Marinos pada Februari 2025, dia hanya mendapat kesempatan 8 kali tampil di kompetisi resmi sebelum akhirnya menerima pinangan Buriram United.

Tak berhenti di situ, Jordi Amat juga memilih hijrah ke Indonesia dengan bergabung Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama klub Malaysia, Johor Darul Ta’zim.