Tren Baru Investor Ritel: 1 dari 5 Investor Baru Pluang Lirik Saham Global

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap kepemilikan saham asli luar negeri melonjak drastis, tecermin dari Total Dana Kelolaan (AUM) Saham dan ETF AS di Pluang yang melesat hingga 19 kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Lonjakan ini didorong oleh rekor tertinggi indeks S&P 500 serta kemudahan akses regulasi lokal via PALN.

Generasi baru investor lokal kini dinilai jauh lebih terencana dalam membangun kekayaan. Berdasarkan data internal Pluang, investor ritel aktif memburu kepemilikan saham asli dari korporasi raksasa dunia seperti Microsoft, Apple, Google, dan Tesla.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah investor saham AS yang bertransaksi aktif setiap bulannya meroket hingga 6 kali lipat.

Menariknya, pertumbuhan paling masif justru dicatatkan oleh kelompok investor pemula di kelas aset global ini, yang melonjak hingga 63 kali lipat.

Investasi Global Jadi Mainstream di DaerahAkses pasar modal global kini tidak lagi menjadi dominasi masyarakat metropolitan atau lulusan luar negeri semata.

Data Pluang mengonfirmasi bahwa investasi saham global telah menjadi tren mainstream yang inklusif.Saat ini, sekitar 38 persen investor saham AS di platform tersebut berasal dari kota-kota sekunder dan tersier.

Secara keseluruhan, sebaran investor telah menjangkau lebih dari 300 kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.