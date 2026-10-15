Tren Belanja Online Meningkat, Industri Kemasan Diprediksi Tumbuh 6 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Industri kemasan nasional diproyeksikan tumbuh sekitar 5 hingga 6 persen sepanjang 2026.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce serta kebutuhan kemasan untuk mendukung program pangan nasional.

Indonesian Packaging Federation (IPF) memperkirakan kebutuhan kemasan, khususnya untuk produk makanan dan minuman, akan terus meningkat seiring perkembangan industri dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

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Salah satu faktor pendorongnya adalah program pangan nasional yang menargetkan penyediaan 190 juta porsi makanan per hari.

"Program tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan kemasan, baik dari sisi volume maupun variasi produk," kata CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim di Jakarta, Kamis (15/10).

Turut mendorong hal itu, Krista Exhibitions Group menggelar pameran internasional ALLPack Indonesia 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, pada 20–23 Oktober 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-25, pameran ini akan menghadirkan lebih dari 1.600 peserta dari 42 negara, termasuk 10 pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

Jumlah pengunjung bisnis ditargetkan mencapai lebih dari 90 ribu orang dari 30 negara lebih.