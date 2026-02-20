Tren Breast Augmentation Meningkat di Jakarta, Bukan Sekadar Estetika Lagi

jpnn.com - Tren bedah estetika di tingkat global maupun nasional terus menunjukkan kurva peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru dari International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), prosedur pembesaran payudara atau breast augmentation secara konsisten menempati posisi lima besar tindakan bedah estetika yang paling banyak diminati di seluruh dunia.

Fenomena ini juga merambah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kesadaran akan kepercayaan diri (body confidence), kebutuhan pemulihan bentuk tubuh pasca melahirkan, hingga kebutuhan medis untuk rekonstruksi menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan prosedur ini.

"Di Indonesia, tren ini terlihat nyata di kota-kota besar. Sejumlah klinik bedah plastik Jakarta melaporkan adanya lonjakan konsultasi, khususnya untuk prosedur pembesaran payudara dalam dua tahun terakhir," kata Spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Revere Clinic, dr. Beni Herlambang, SpBP-RE, Jumat (20/2).

Menariknya, mayoritas pasien berada pada rentang usia produktif, yakni 25 hingga 40 tahun. Di sisi lain, motivasi pasien kini jauh lebih beragam dan tidak hanya terbatas pada alasan kosmetik semata.

Dia menyebutkan, saat ini breast augmentation bukan sekadar prosedur estetika. Sebagian pasien ingin mengembalikan bentuk tubuh pasca melahirkan atau setelah perubahan berat badan yang signifikan

"Ada pula pasien rekonstruksi pasca mastektomi yang memerlukan pendekatan medis yang lebih personal," ujar dr. Beni.

Seiring dengan kemudahan akses informasi digital, pasien di Jakarta kini dikenal semakin selektif. Mereka tidak lagi hanya tergiur oleh harga, tetapi sangat memperhatikan aspek keamanan dan legalitas.

Beberapa poin utama yang menjadi pertimbangan pasien saat ini meliputi kompetensi dokter untuk memastikan tindakan dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang tersertifikasi. Selain itu juga legalitas klinik atau memiliki izin resmi, transparansi risiko, serta pertimbangan teknologi yang digunakan.