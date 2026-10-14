Tren Buruk Berakhir, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Tembus 60 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Survei lembaga Piramida Research and Consulting menunjukkan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran mengalami kenaikan.

Setelah beberapa waktu sebelumnya, angka kepuasan publik di sekitaran 50 persen, kini kepuasan publik pada pemerintah mengalami kenaikan.

Survei nasional tersebut dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi, pada periode 20 September hingga 5 Oktober 2026. Margin off error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen.

“Kepuasan publik kini naik di angka 60,4 persen, sementara yang menyatakan biasa saja sebesar 10,8 persen, menyatakan tidak puas sebanyak 14,83 persen, dan yang tidak tahu sebesar 14,5 persen,” ujar peneliti Piramida Research and Consulting Imad D dalam paparannya via daring.

Survei ini juga memotret kepuasan publik terhadap kinerja anggota kabinet. Menteri Pertanian Andi Amran menduduki peringkat pertama dengan raihan 86,2 persen, disusul Mendikdasmen Abdul Muti (85,4 persen), lalu Menag Nasarudin Umar (84,3 persen), Mensesneg Prasetyo Hadi (81,7 persen), Menko PMK Muhaimin Iskandar (79,6 persen), Kepala BGN Sudaryono (77,4 persen), Seskab Teddy Indra (75,3 persen), Menko Infrastruktur Agus Harimukti Yudoyono (74,1 persen), Menteri Koperasi Ferry Juliantoro (71,8 persen), dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (70,7 persen).

“Sedang kepuasan publik tingkat wamen, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo di urutan pertama dengan 82,6 persen, disusul Isyana Bagoes Okka sebesar 82,1 persen dan ketiga Wamen Perindustrian Faizol Reza sebesar 80,3 persen,” terang Imad.

Wamenlu Anis Matta, Wamenhut Rohmat Marzuki, Wamendagri Bima Arya, Wamendikdasmen Fajar Riza, Wamensos Agus Jabo, Wamenham Mugiyanto dan Fahri Hamzah, juga masuk daftar.

Lebih lanjut, survei ini juga memotret dinamika elektoral, termasuk peta elektabilitas partai politik.