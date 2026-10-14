menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Tren Buruk Berakhir, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Tembus 60 Persen

Tren Buruk Berakhir, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Tembus 60 Persen

Tren Buruk Berakhir, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Tembus 60 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet paripurna yang diikuti seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Rabu (22/1). Foto: Dokumentasi Humas Kementrans

jpnn.com, JAKARTA - Survei lembaga Piramida Research and Consulting menunjukkan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran mengalami kenaikan.

Setelah beberapa waktu sebelumnya, angka kepuasan publik di sekitaran 50 persen, kini kepuasan publik pada pemerintah mengalami kenaikan.

Survei nasional tersebut dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi, pada periode 20 September hingga 5 Oktober 2026.  Margin off error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen.

Baca Juga:

“Kepuasan publik kini naik di angka 60,4 persen, sementara yang menyatakan biasa saja sebesar 10,8 persen, menyatakan tidak puas sebanyak 14,83 persen, dan yang tidak tahu sebesar 14,5 persen,” ujar peneliti Piramida Research and Consulting Imad D dalam paparannya via daring.

Survei ini juga memotret kepuasan publik terhadap kinerja anggota kabinet. Menteri Pertanian Andi Amran menduduki peringkat pertama dengan raihan 86,2 persen, disusul Mendikdasmen Abdul Muti (85,4 persen), lalu Menag Nasarudin Umar (84,3 persen), Mensesneg Prasetyo Hadi (81,7 persen), Menko PMK Muhaimin Iskandar (79,6 persen), Kepala BGN Sudaryono (77,4 persen), Seskab Teddy Indra (75,3 persen), Menko Infrastruktur Agus Harimukti Yudoyono (74,1 persen), Menteri Koperasi Ferry Juliantoro (71,8 persen), dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (70,7 persen).

“Sedang kepuasan publik tingkat wamen, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo di urutan pertama dengan 82,6 persen, disusul Isyana Bagoes Okka sebesar 82,1 persen dan ketiga Wamen Perindustrian Faizol Reza sebesar 80,3 persen,” terang Imad.

Baca Juga:

Wamenlu Anis Matta, Wamenhut Rohmat Marzuki, Wamendagri Bima Arya, Wamendikdasmen Fajar Riza, Wamensos Agus Jabo, Wamenham Mugiyanto dan Fahri Hamzah, juga masuk daftar.

Lebih lanjut, survei ini juga memotret dinamika elektoral, termasuk peta elektabilitas partai politik.

Survei lembaga Piramida Research and Consulting menunjukkan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran mengalami kenaikan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI