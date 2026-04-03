Tren Cemilan Viral Dubai Chewy Cookie, Kreasi Deretan Brand Lokal Berkualitas di Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Dubai Chewy Cookie menjadi salah satu camilan yang belakangan ini mendominasi lini masa media sosial dan memicu rasa penasaran.

Popularitasnya terdongkrak berkat konten ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) yang menampilkan lapisan marshmallow berbalut cokelat dengan isian kataifi pistachio yang renyah saat digigit.

Tampilannya yang premium, isian melimpah, serta tekstur chewy di bagian luar menghadirkan pengalaman makan yang berbeda.

Terlebih di tengah tren, di mana konsumen kini tidak hanya mengejar rasa, tetapi juga visual, tekstur, dan sensasi saat menyantap.

Tak heran jika Dubai Chewy Cookie dengan cepat mencuri perhatian dan jadi perbincangan luas.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan tren camilan di Indonesia belakangan ini identik dengan tekstur yang kenyal, rasa yang unik, hingga tampilan yang menggugah selera.

Mulai dari mochi beberapa waktu lalu, kini tengah viral camilan Dubai Chewy Cookie.

"Kami melihat ada dua kebutuhan yang selalu muncul, yakni ada yang langsung mencari produk jadinya atau ingin berkreasi sendiri di rumah. Shopee mengakomodir keduanya, tersedia banyak pilihan dari merchant UMKM dan brand lokal berkualitas agar pengguna terpenuhi kebutuhannya dengan praktis," kata Adi Rahardja dalam keterangannya, Jumat (3/4).