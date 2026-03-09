Tren Hunian Berbasis Golf Course Menguat, PIK2 Hadirkan Kawasan Residensial Premium

jpnn.com, JAKARTA - Tren hunian yang terintegrasi dengan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau makin berkembang di kota-kota besar.

Konsep tersebut kini juga hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) melalui pengembangan hunian The Golf Signature dan Permata Golf Residences yang berada di sekitar lapangan golf 27 holes berstandar internasional.

Pengembangan hunian berbasis golf course ini dinilai menjadi salah satu pendekatan baru dalam perencanaan kawasan terpadu. Selain menawarkan lingkungan yang lebih hijau, konsep tersebut juga memberikan nilai tambah dari sisi gaya hidup dan investasi properti.

Di PIK2, lapangan golf yang menjadi pusat kawasan dirancang dengan standar internasional dan memiliki luas sekitar 102 hektare.

Kehadiran fasilitas olahraga tersebut tidak hanya ditujukan bagi komunitas pecinta golf, tetapi juga menjadi elemen lanskap utama yang memberikan pemandangan terbuka bagi kawasan hunian di sekitarnya.

PIK2 menghadirkan lapangan golf 27 holes berstandar internasional yang dirancang untuk menawarkan pengalaman bermain golf terbaik.

Terletak strategis di kawasan premium, lapangan golf ini hanya selangkah dari Permata Golf Residences dan The Golf Signature, kawasan hunian eksklusif yang memberikan kemudahan akses bagi para penghuni.

Dikelilingi oleh pemandangan hijau yang luas, kawasan golf tersebut memadukan desain modern dengan lanskap alam yang tertata rapi.