Tren Industri Smartphone Bergeser, Durabilitas dan Daya Tahan Kini Jadi Pilihan Utama Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi smartphone belakangan ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar. Di tengah fitur yang makin kompleks dan harga yang terus meningkat, apakah setiap inovasi benar-benar relevan dengan kebutuhan sehari-hari?

Pertanyaan itu semakin relevan di 2026 ketika meningkatnya kebutuhan komputasi AI mendorong realokasi kapasitas DRAM dan NAND untuk kebutuhan pusat data, menekan pasokan komponen untuk perangkat konsumen sekaligus mengubah struktur biaya smartphone. Akibatnya, kenaikan harga perangkat tidak selalu diikuti peningkatan spesifikasi yang setara.

Kondisi tersebut menandai perubahan dalam cara industri memandang pengembangan smartphone. Siklus peningkatan RAM, penyimpanan, dan kemampuan chipset di setiap generasi mulai menghadapi tantangan, sementara perlombaan angka spesifikasi (paper-spec race) berisiko membuat konsumen membayar lebih untuk peningkatan yang belum tentu terasa dalam penggunaan sehari-hari.

Pada akhirnya, industri perlu kembali meninjau apa yang benar-benar memberikan value bagi konsumen, dari sekadar angka spesifikasi menuju keandalan dan manfaat nyata dalam penggunaan sehari-hari.

Dampaknya terasa nyata di pasar. Riset Counterpoint dan IDC awal tahun ini mencatat lonjakan biaya komponen dasar, di mana kenaikan harga perangkat justru tidak dibarengi dengan lompatan spesifikasi yang berarti.

Di segmen menengah, sejumlah pabrikan dihadapkan pada dilema: menaikkan banderol harga, atau memangkas spesifikasi hardware tanpa mengubah nama model demi menjaga margin laba.

Kondisi rantai pasok global ini akhirnya menciptakan semacam perangkap. Jika terus memaksakan diri dalam perlombaan angka spesifikasi (paper-spec race), seperti adu besar RAM atau fitur ekstra sebagai gimmick, harga jual smartphone akan melonjak di luar batas kemampuan belanja konsumen rasional. Di sinilah letak jebakannya: konsumen membayar lebih, namun esensi pengalaman pakainya stagnan.

Di tengah tantangan para pelaku industri menyikapi krisis pasokan ini, manuver yang disiapkan Xiaomi justru menarik untuk dibedah.