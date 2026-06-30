Tren Investasi Logam Mulia Meningkat, Nellava Bullion Hadirkan Distributor Resmi Tiap Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Pasar logam mulia di Indonesia terus menunjukkan perkembangan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang dinilai mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang.

Di tengah tren tersebut, kebutuhan terhadap akses Gold Bar dan Silver Bar yang lebih cepat, terpercaya, dan dikelola secara profesional menjadi makin penting.

Direktur Operasional dan Marketing Nellava Bullion Alif Fauzan mengatakan pertumbuhan minat masyarakat terhadap logam mulia tidak hanya terlihat dari sisi investasi individu, tetapi juga dari meningkatnya kebutuhan pelaku usaha, retailer, dan investor terhadap rantai pasok bullion yang lebih efisien.

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"Kondisi ini mendorong pelaku industri untuk memperkuat sistem distribusi agar produk logam mulia dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia," ujarnya, Selasa (30/6).

Menjawab perkembangan pasar tersebut, Nellava Bullion resmi memperkenalkan Program Official Provincial Distributor melalui konsep “One Province, One Official Distributor”.

Program ini merupakan inisiatif strategis jangka panjang untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk Gold Bar dan Silver Bar sekaligus mendukung pertumbuhan industri bullion nasional yang berkelanjutan.

Alif Fauzan menyatakan pasar bullion Indonesia saat ini sedang memasuki fase pertumbuhan baru. Menurutnya, pertumbuhan industri logam mulia tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk, tetapi juga pada kekuatan jaringan distribusi yang profesional dan terpercaya.

“Pasar bullion Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan baru. Kami percaya bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan produk Gold Bar dan Silver Bar berkualitas tinggi, tetapi juga jaringan distribusi yang dibangun atas dasar profesionalisme, keunggulan operasional, dan kemitraan jangka panjang,” ujarnya.