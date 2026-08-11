Tren Lazy Hairscaping Makin Diminati, Solusi Rambut Lepek Tetap On Point

jpnn.com, JAKARTA - Rutinitas perawatan rambut kini tak selalu identik dengan banyak tahapan. Di tengah aktivitas yang padat, tren lazy hairscaping yang praktis justru makin diminati.

Tren tersebut terasa relevan bagi masyarakat Indonesia. Cuaca panas dan lembap membuat kulit kepala lebih mudah berminyak, sehingga rambut cepat lepek dan kehilangan volumenya.

Kondisi tersebut turut mendorong minat terhadap produk dry shampoo yang bisa digunakan di sela aktivitas.

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Data internal Sociolla mencatat pencarian produk dry shampoo meningkat lebih dari 50%.

Sementara itu, kategori haircare tumbuh lebih dari 15% secara tahunan, dengan hair treatment menjadi salah satu pendorongnya.

Di kategori tersebut, dry shampoo mencatat pertumbuhan lebih dari 35% YoY.

Temuan internal Woshday juga menunjukkan persoalan rambut lepek cukup umum.

Lebih dari 60% responden mengaku sering mengalami kulit kepala berminyak, sedangkan lebih dari 70% menggunakan dry shampoo sebagai solusi cepat.