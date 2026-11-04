Tren Penurunan IHSG Berlanjut di Tengah Isu Penyadapan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah isu penangkapan jenderal kepolisian atas penyadapan presiden, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat masih tertekan pada perdagangan sesi I, Rabu (4/11).

Berdasarkan data Google Finance pukul 09:13 WIB, IHSG anjlok 1,54 persen atau terpangkas 75,56 poin ke level 4.828,73.

Pelemahan tajam hari ini melanjutkan tren negatif yang terjadi sehari sebelumnya, Selasa (3/11).

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Dalam riset MNC Sekuritas, IHSG saat itu sudah berbalik terkoreksi di atas 2 persen akibat tekanan masif pada sektor-sektor utama seperti IDX Basic (-3,24%), IDX Industrial (-3,15%), dan IDX Energy (-2,92%).

Analis MNC Sekuritas sebelumnya telah memperkirakan pergerakan downtrend IHSG belum selesai dengan menjadikan level 4.847 hingga 4,907 sebagai support krusial.

Dengan posisi IHSG yang kini telah menembus angka tersebut, bahkan sempat menyentuh titik terendah harian di 4,824,36, pergerakan indeks mengonfirmasi skenario lanjutan menuju area koreksi berikutnya di rentang 4.763–4.845.

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Tekanan terhadap pasar modal domestik ini masih dibayangi oleh faktor makroekonomi global dan domestik.

Nilai tukar rupiah terpantau masih terdepresiasi di level Rp 18.157 per Dolar AS, dibarengi dengan kenaikan yield obligasi pemerintah (SBN) tenor 10 tahun ke level 7,7 persen.