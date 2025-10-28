menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Tren Perawatan Gigi Makin Canggih, Usmile Bawa Teknologi AI

Tren Perawatan Gigi Makin Canggih, Usmile Bawa Teknologi AI

Tren Perawatan Gigi Makin Canggih, Usmile Bawa Teknologi AI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tren perawatan gigi makin canggih, usmile hadir dengan membawa teknologi AI. Foto dok. usmile

jpnn.com, JAKARTA - Industri perawatan gigi dan mulut di Indonesia tengah mengalami lonjakan minat, seiring dengan gaya hidup masyarakat yang makin peduli pada kesehatan dan efisiensi.

Berdasarkan data Statista, pasar oral care nasional diperkirakan akan mencapai pendapatan sebesar USD 516,17 juta pada 2025. 

Industri itu mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 3,41% hingga 2030.

Baca Juga:

Angka itu mencerminkan peluang besar bagi inovasi produk yang lebih pintar dan praktis.

Namun, di balik pertumbuhan pasar, tantangan kesehatan gigi masih cukup serius.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2025 mencatat bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah seperti plak, gusi berdarah, dan gigi berlubang. 

Baca Juga:

Ironinya, meski 94,7% masyarakat menyikat gigi setiap hari, hanya 2% yang melakukannya dengan teknik yang benar, menurut Riskesdas 2018. 

"Kondisi ini menegaskan perlunya solusi perawatan gigi yang lebih efektif dan cerdas untuk kebiasaan harian masyarakat," kata CEO usmile, Gino, Selasa (28/10).

Tren perawatan gigi makin canggih, usmile hadir dengan membawa teknologi AI yang lebih efektif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI