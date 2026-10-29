Tren Wellness Meningkat Kini Jadi Bagian dari Gaya Hidup Modern

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kesibukan perkotaan yang serba cepat, arti "pulang" kini telah bergeser.

Rumah bukan lagi sekadar tempat menaruh barang dan melepas lelah, melainkan sebuah ruang pemulihan.

Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara kerja, kesehatan, dan ketenangan pikiran kini pelan-pelan membentuk tren baru: wellness sebagai gaya hidup modern.

Bagi banyak orang, perawatan diri tak lagi sebatas pergi ke tempat kebugaran pada akhir pekan.

Relaksasi telah melebur ke dalam ruang-ruang pribadi. Kolam renang, ruang sauna, hingga kamar steam.

Melihat kebutuhan yang terus tumbuh itu, PT. Sinar Kapuas Sejahtera berkolaborasi dengan Fluidra Indonesia menghadirkan showroom baru di Gedung DwiDua, Jakarta Utara.

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Tempat itu dirancang untuk menjawab kerinduan masyarakat urban akan hunian yang lebih menenangkan.

"Kami berharap showroom ini dapat menjadi ruang inspirasi sekaligus memperkuat kerja sama kami dalam mendukung kenyamanan dan kualitas hidup pelanggan," ujar Andri Ricardo dari Fluidra Indonesia, produsen peralatan kolam renang dan wellness asal Spanyol.