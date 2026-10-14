Tren Wisata Berubah, Turis Asing ke Indonesia Makin Andalkan AI & Pembayaran Digital

jpnn.com, JAKARTA - Biaya perjalanan yang terjangkau menjadi daya tarik utama Indonesia bagi wisatawan mancanegara, bahkan mengungguli kekayaan kuliner dan keindahan alam.

Selain itu, Indonesia semakin diminati sebagai destinasi wisata keluarga dengan beragam pengalaman yang sesuai kebutuhan wisatawan dari berbagai negara.

Hal tersebut terungkap dalam studi Visa Global Travel Intentions (GTI) 2026 yang menunjukkan sebanyak 77 persen wisatawan mancanegara yang disurvei bepergian bersama keluarga.

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Studi tersebut juga menemukan bahwa hampir 60 persen dari total pengeluaran perjalanan wisatawan dialokasikan untuk kebutuhan penerbangan, akomodasi, dan makanan.

Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari mengatakan daya tarik pariwisata Indonesia semakin beragam seiring perubahan preferensi wisatawan global.

“Indonesia menawarkan daya tarik wisata yang lebih dari sekadar destinasi. Seiring dengan terus berkembangnya preferensi wisatawan, terdapat peluang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih terhubung dan bernilai,” ujar Vira, Rabu (14/10).

Menurutnya, pengembangan pengalaman wisata yang lebih berkualitas berpotensi mendorong wisatawan menjelajahi lebih banyak destinasi, memperpanjang masa tinggal, sekaligus meningkatkan interaksi dengan pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Studi Visa juga mengungkap bahwa wisatawan dari sejumlah negara memiliki karakteristik dan motivasi berbeda ketika berkunjung ke Indonesia.