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Tresna Suci, Kebaya Menari dan Anne Avantie Hadirkan Diplomasi Budaya Serta Religi

Tresna Suci, Kebaya Menari dan Anne Avantie Hadirkan Diplomasi Budaya Serta Religi
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Anne Avantie saat konferensi pers di Grha Besuki, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Anne Avantie mengungkapkan makna di balik pembuatan jubah dari sisa kain perca batik yang dipersembahkan untuk Kanak-Kanak Yesus di Praha, Republik Ceko.

Karya bertajuk Tresna Suci itu dibuat dengan merangkai potongan-potongan kain perca menjadi sebuah jubah.

Bagi Anne, proses tersebut tidak sekadar tentang membuat busana, tetapi juga berkaitan dengan perjalanan spiritual dan cara dia memaknai kehidupan.

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“Saya pikir bahwa ketika membuat sesuatu, itu ada nyawanya, ada rohnya,” kata Anne Avantie saat bincang santai dan konferensi pers di Grha Besuki, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Perempuan asal Semarang itu mengaku tidak pernah secara khusus mempelajari pembuatan pola, desain, hingga menggambar.

Meski begitu, Anne Avantie memiliki pandangan tersendiri tentang proses menciptakan sebuah karya.

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Dia mengibaratkan potongan-potongan kain perca sebagai serpihan kehidupan yang dirangkai dalam perjalanan spiritualnya.

“Semakin saya mencoba untuk merangkai serpihan-serpihan kehidupan, saya percaya bahwa perca tadi bukan mencerca,” tuturnya.

Desainer Anne Avantie mengungkapkan makna di balik pembuatan jubah dari sisa kain perca batik yang dipersembahkan untuk...

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