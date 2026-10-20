Tresna Suci, Kebaya Menari dan Anne Avantie Hadirkan Diplomasi Budaya Serta Religi
jpnn.com, JAKARTA - Desainer Anne Avantie mengungkapkan makna di balik pembuatan jubah dari sisa kain perca batik yang dipersembahkan untuk Kanak-Kanak Yesus di Praha, Republik Ceko.
Karya bertajuk Tresna Suci itu dibuat dengan merangkai potongan-potongan kain perca menjadi sebuah jubah.
Bagi Anne, proses tersebut tidak sekadar tentang membuat busana, tetapi juga berkaitan dengan perjalanan spiritual dan cara dia memaknai kehidupan.
“Saya pikir bahwa ketika membuat sesuatu, itu ada nyawanya, ada rohnya,” kata Anne Avantie saat bincang santai dan konferensi pers di Grha Besuki, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Perempuan asal Semarang itu mengaku tidak pernah secara khusus mempelajari pembuatan pola, desain, hingga menggambar.
Meski begitu, Anne Avantie memiliki pandangan tersendiri tentang proses menciptakan sebuah karya.
Dia mengibaratkan potongan-potongan kain perca sebagai serpihan kehidupan yang dirangkai dalam perjalanan spiritualnya.
“Semakin saya mencoba untuk merangkai serpihan-serpihan kehidupan, saya percaya bahwa perca tadi bukan mencerca,” tuturnya.
Desainer Anne Avantie mengungkapkan makna di balik pembuatan jubah dari sisa kain perca batik yang dipersembahkan untuk...
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