Tri Hita Karana Universal Reflection Ceremony Serukan Kedamaian di Tengah Era AI

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Bali Harmony Encounter Week 2026 mencapai puncaknya melalui Tri Hita Karana Universal Reflection Ceremony 2026 di Sunset Mandala, Sira Village, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Sabtu (5/9).

Mengusung tema “Holding Space for Peace: Peace Within, Peace Among Us, Peace with All Life”, acara ini mempertemukan delegasi dari lebih dari 70 negara yang terdiri atas perwakilan pemerintah, sektor teknologi, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya menjaga nilai kemanusiaan di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan global.

Wakil Presiden United In Diversity Foundation, Suyoto, mengatakan kedamaian bukan sekadar konsep, melainkan hubungan yang perlu dirawat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kedamaian bukanlah sekadar tujuan akhir yang dicapai melalui teori, melainkan sebuah hubungan yang harus kita rawat secara aktif setiap hari,” ujar Suyoto dalam keterangannya dikutiip Senin (7/9).

Menurut dia, nilai Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, sesama, dan alam menjadi prinsip penting dalam menghadapi tantangan dunia saat ini.

Baca Juga: Inilah Lima Kompetensi yang Dibutuhkan Talenta Muda di Era AI

Sebelumnya, rangkaian Bali Harmony Encounter Week 2026 diawali melalui Bali Harmony Dialogue pada 3 September 2026 di United In Diversity (UID) Bali Campus. Forum tersebut membahas kesenjangan AI global serta pentingnya tata kelola teknologi yang berorientasi pada manusia.

Dalam kuliah umum bertajuk Intelligence: Natural and Artificial, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie mendorong negara berkembang agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam riset dan pengembangan AI.