Tri Jelajahi Serang demi Pastikan Stabilitas Jaringan Seluler di Pelosok Pedesaan

jpnn.com, SERANG - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang mengoperasikan layanan seluler Tri melakukan uji coba kestabilan jaringan ke pelosok pedesaan di Kabupaten Serang, Banten.

Rangkaian uji kualitas layanan bertajuk 'Jelajah Tri Serang' itu dilakukan lain dengan pengecekan site base transceiver station (BTS) di Kecamatan Pamarayan serta kunjungan ke 3Kiosk dan outlet.

EVP Head of Circle Jakarta Raya IOH Chandra Pradyot Singh mengatakan jangkauan jaringan Tri di Serang telah mencakup populasi 96 persen.

"Jadi, masyarakat bisa mengakses layanan digital tanpa khawatir kehilangan sinyal dari pusat kota hingga ke pelosok pedesaan," ucap Chandra, Rabu (15/10).

Chandra menjelaskan kestabilan jaringan Tri itu didukung dengan mengoperasikan 400 BTS di Serang Raya. Adapun jumlah BTS Tri di seluruh Banten mencapai 2.454 unit.

"Konektivitas yang aman serta nyaman merupakan komitmen kami agar fondasi kreativitas hingga ekonomi lokal bisa tumbuh sedari dini," ujarnya.

Menurut Chandra, banyak peluang tercipta dari stabilitas internet Tri yang memadai di Serang Raya, salah satunya adalah peluang ekonomi.

Chandra mencontohkan kisah kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kehadiran 3Kiosk serta outlet yang memberdayakan masyarakat lokal.