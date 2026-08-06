Tri Tito Ajak Pelajar Biak Numfor Cintai Tanah Air Lewat Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari
jpnn.com, BIAK NUMFOR - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengajak para pelajar di Kabupaten Biak Numfor untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air melalui pendidikan karakter sekaligus mengenal potensi bahari daerahnya.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Senin (3/8).
Tri mengatakan, Biak memiliki kekayaan bawah laut yang menjadi kebanggaan Indonesia, termasuk situs pesawat Perang Dunia II yang berada di dasar laut.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikenalkan kepada generasi muda agar semakin mencintai daerahnya.
Terlebih potensi tersebut tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia.
"Jadi berbanggalah bahwa tidak hanya ada satu, ada dua pesawat perang dunia di bawah laut [jadi] tempat wisata," ujarnya.
Tri mengungkapkan, TP PKK berencana berkolaborasi dengan pusat-pusat penyelaman (dive center) di Biak untuk memperkenalkan olahraga selam kepada para pelajar melalui program pengenalan menyelam.
Menurut Tri, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki daerahnya.
Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian menghadiri Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Biak Numfor
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