menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tri Tito Ajak Pelajar Biak Numfor Cintai Tanah Air Lewat Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari

Tri Tito Ajak Pelajar Biak Numfor Cintai Tanah Air Lewat Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari

Tri Tito Ajak Pelajar Biak Numfor Cintai Tanah Air Lewat Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air yang berlangsung di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Senin (3/8). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, BIAK NUMFOR - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengajak para pelajar di Kabupaten Biak Numfor untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air melalui pendidikan karakter sekaligus mengenal potensi bahari daerahnya.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Senin (3/8).

Tri mengatakan, Biak memiliki kekayaan bawah laut yang menjadi kebanggaan Indonesia, termasuk situs pesawat Perang Dunia II yang berada di dasar laut.

Baca Juga:

Menurutnya, potensi tersebut perlu dikenalkan kepada generasi muda agar semakin mencintai daerahnya.

Terlebih potensi tersebut tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia.

"Jadi berbanggalah bahwa tidak hanya ada satu, ada dua pesawat perang dunia di bawah laut [jadi] tempat wisata," ujarnya.

Baca Juga:

Tri mengungkapkan, TP PKK berencana berkolaborasi dengan pusat-pusat penyelaman (dive center) di Biak untuk memperkenalkan olahraga selam kepada para pelajar melalui program pengenalan menyelam.

Menurut Tri, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki daerahnya.

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian menghadiri Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Biak Numfor

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI