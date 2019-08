Tri Winarsih, Sosok di Balik Wajah Rupawan Paskibraka Nasional 2019

jpnn.com, JAKARTA - 68 Paskibraka Nasional melaksanakan tugasnya di Istana Negara memperingat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia . Mereka tampil cantik dan gagah dalam balutan seragam putih-putih. Di balik wajah rupawan mereka, ada tim make up artist khusus yang dikomandoi oleh Tri Winarsih.

Tri Winarsih, make up artist (MUA) yang kini jadi national trainer manager Mustika Ratu sangat bersukacita. Impiannya masuk dalam tim MUA Paskibraka Nasional 2019 terkabul.

Bukan hanya jadi perias tapi bahkan menjadi leader project official make up Paskibraka Nasional 2019. Posisi yang cukup tinggi karena harus mengontrol ratusan orang dalam tim.

Diceritakan Tiwi, sapaan akrabnya, awalnya dapat email dari Kemenpora. Tawarannya luar biasa untuk project MUA Paskibraka Nasional 2019, akhirnya dia follow up. Setelah melewati proses panjang, tim Mustika Ratu akhirnya terpilih sebagai official make up Paskibraka Nasional 2019.

BACA JUGA: Dikukuhkan Jokowi, Paskibraka Wanita Batal Bercelana Panjang

"Ini perdana tim Mustika Ratu menangani official make up Paskibraka Nasional 2019. Makanya agenda saya buat sangat berbeda dengan kegiatan Paskibraka tahun-tahun sebelumnya," kata Tiwi kepada JPNN.com, Jumat (16/8).