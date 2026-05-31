Tribute untuk Barbie Hsu Warnai Penutupan Hari Ketiga Konser F-FOREVER

jpnn.com, JAKARTA - Konser F-FOREVER 1st World Tour in Jakarta pada Sabtu (30/5), menghadirkan momen emosional ketika Jerry Yan, Vic Chou, Vaness Wu, dan Ashin memberikan penghormatan khusus kepada mendiang Barbie Hsu, pemeran San Chai dalam serial Meteor Garden yang meninggal dunia tahun lalu.

Tribute tersebut disampaikan melalui penampilan lagu Ni Yao De Ai, karya Penny Tai yang dikenal sebagai salah satu soundtrack ikonik Meteor Garden. Lagu itu menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam konser yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta.

Saat alunan musik mulai terdengar, suasana arena berubah hening. Ribuan penonton larut dalam nostalgia mengenang sosok Barbie Hsu yang selama bertahun-tahun identik dengan karakter San Chai dan menjadi bagian penting dari perjalanan fenomena Meteor Garden di Asia.

Penampilan tersebut semakin bermakna karena Jakarta menjadi kota pembuka rangkaian tur dunia F-FOREVER.

Kehadiran tiga personel F4 di atas panggung seolah membawa kembali kenangan masa remaja para penggemar yang tumbuh bersama serial tersebut.

Lagu Ni Yao De Ai sendiri dikenal memiliki lirik yang menggambarkan berbagai sisi cinta, mulai dari kerinduan, kehilangan, hingga kedewasaan. Dalam konteks penghormatan kepada Barbie Hsu, lagu itu menjadi simbol perpisahan yang sarat emosi.

Salah satu bagian lagu yang mengungkapkan kerinduan dan kebingungan seolah mewakili perasaan kehilangan para penggemar terhadap sosok aktris asal Taiwan tersebut.

Banyak penonton tampak menyanyikan lagu itu bersama sambil menyalakan lightstick yang memenuhi arena.