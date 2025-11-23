Tring! Kian Mencorong, Pegadaian Kelola Emas 129 Ton
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pegadaian Damar Lastri Setiawan terlihat semringah pada Kamis malam lalu (20/11/2025).
Bersamaan dengan ajang Pegadaian Media Award (PMA) 2025, pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu membeberkan kinerja perusahaannya yang mencorong lewat emas.
Menurut Damar, kini emas menjadi perbincangan luas.
"Luar biasa, emas ini mengena. Setiap saat kita bicara masalah emas," ucapnya di panggung utama PMA 2025.
Berkemeja cokelat tua dibalut jas warna krem, Damar mengungkapkan kebanggaannya akan Pegadaian sebagai bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia.
Begitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin untuk Pegadaian membuat layanan bank emas pada Desember 2024, perusahaan yang telah eksis sejak 1901 itu pun langsung tancap gas.
Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan transaksi pertama bank emas Pegadaian. Menurut Damar, respons masyarakat atas layanan baru Pegadaian itu sangat positif.
"Sampai bulan ini total emas yang dikelola Pegadaian mencapai 129 ton," ucapnya.
Dengan Tring! pula nasabah Pegadaian bisa menabung maupun membeli emas secara digital.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya
- Makin Bersinar, Tabungan Emas Holding Ultra Mikro BRI Naik 66,9% Tembus 13,7 Ton
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 November: UBS & Galeri24 Kompak Naik
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 November Turun Lagi
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun, Cek Daftarnya