Tring! Kian Mencorong, Pegadaian Kelola Emas 129 Ton

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pegadaian Damar Lastri Setiawan terlihat semringah pada Kamis malam lalu (20/11/2025).

Bersamaan dengan ajang Pegadaian Media Award (PMA) 2025, pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu membeberkan kinerja perusahaannya yang mencorong lewat emas.

Menurut Damar, kini emas menjadi perbincangan luas.

"Luar biasa, emas ini mengena. Setiap saat kita bicara masalah emas," ucapnya di panggung utama PMA 2025.

Berkemeja cokelat tua dibalut jas warna krem, Damar mengungkapkan kebanggaannya akan Pegadaian sebagai bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia.

Begitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin untuk Pegadaian membuat layanan bank emas pada Desember 2024, perusahaan yang telah eksis sejak 1901 itu pun langsung tancap gas.

Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan transaksi pertama bank emas Pegadaian. Menurut Damar, respons masyarakat atas layanan baru Pegadaian itu sangat positif.

"Sampai bulan ini total emas yang dikelola Pegadaian mencapai 129 ton," ucapnya.