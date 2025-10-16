menu
Tring! Tembus 1 Juta Pengguna, Pegadaian Apresiasi Loyalitas Nasabah
Peluncuran Tring! By Pegadaian di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Super Apps, Tring! by Pegadaian, kini berhasil menembus angka satu juta pengguna terdaftar.

Pencapaian ini diraih hanya dalam waktu singkat sejak peluncuran resminya, pada Rabu (8/10) lalu.

Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap ekosistem emas dan layanan keuangan digital Pegadaian.

Aplikasi ini dirancang sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh layanan Pegadaian, yang sebelumnya tersedia di aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital.

Berbagai produk bisa diakses satu pintu melalui Tring!, mulai dari Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai, hingga berbagai layanan pembayaran dan pembiayaan.

Keberhasilan mencapai 1 juta pengguna menjadi validasi atas strategi Pegadaian dalam menghadirkan ekosistem digital yang berpusat pada pengalaman nasabah (Customer Experience), dengan menjawab kebutuhan nasabah modern yang mendambakan kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi finansial dalam genggaman.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pengguna Tring!.

"Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 1 juta pengguna Tring! yang telah bergabung dalam keluarga besar digital Pegadaian. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa kami berhasil menjembatani layanan gadai dan emas dengan teknologi terkini," ujar Selfie.

Sebagai bagian dari Danantara, Pegadaian menjamin keamanan dan memberikan ketenangan bagi pengguna di tengah maraknya kasus penipuan digital.

