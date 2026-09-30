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Trio Wakil Rakyat Urun Pendapat soal Redistribusi PPPK

Trio Wakil Rakyat Urun Pendapat soal Redistribusi PPPK
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MALANG – Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, sedang melakukan penataan pegawai, antara lain dengan melakukan redistribusi PPPK.

DPRD Kota Malang mengingatkan pemkot setempat agar pendistribusian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibarengi evaluasi beban kerja sehingga tidak sampai menghambat kebijakan pelayanan dan mempercepat target pembangunan.

"PPPK memungkinkan dilakukan pemindahan dari satu organisasi ke organisasi lainnya, ini harus dievaluasi beban kerjanya setiap tahun agar merata, agar target pembangunan tercapai dan pelayanan tetap optimal," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono di Kota Malang, Selasa (29/9).

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Trio menyampaikan untuk saat ini kondisi yang paling membutuhkan tambahan distribusi pegawai ialah di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Pasalnya, pihaknya masih mendapati adanya pegawai yang melakukan tugas ganda.

"Padahal mereka juga ujung tombak program RT Berkelas," katanya.

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Oleh karenanya, ia memandang bahwa melalui evaluasi beban kerja, pemerintah daerah akan lebih bisa memiliki gambaran tentang posisi krusial dan akan kosong, salah satunya karena ada ASN dengan status PNS maupun PPPK segera memasuki masa pensiun.

Dengan begitu, setiap tugas dapat terbagi secara merata, sehingga mencegah adanya pegawai yang sampai harus menangani dua pekerjaan sekaligus dalam waktu sama.

Redistribusi PPPK memungkinkan dilakukan sebagai bagian dari penataan pegawai, tetapi harus dibarengi evaluasi beban kerja.

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