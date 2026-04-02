Triple Double DJ Cooper Bawa Dewa United Kembali ke Jalur Kemenangan

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten kembali ke tren positif seusai meraih kemenangan melawan Satya Wacana Salatiga pada pekan ke-10 IBL 2026.

Bertandang ke GOR Basket Prof. Susilo, Semarang, Rabu (1/4) tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 86-75.

Pada laga ini Joshua Ibarra tampil impresif dengan torehan 25 poin dan 13 rebound.

Baca Juga: Dominasi Joshua Ibarra Bawa Dewa United Petik Kemenangan Perdana di BCL Asia 2026

DJ Cooper mencatatkan triple-double dengan 12 poin, 10 rebound, dan 12 assist.

Adapun Troy Gillenwater juga mencatatkan double-double dengan 15 poin dan 11 rebound.

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe mengaku senang tim asuhannya kembali meraih kemenangan di IBL.

Baca Juga: Dewa United Banten Menatap BCL Asia 2026 dengan Hasil Minor di IBL

Tercatat juara bertahan tersebut sempat terkapar empat laga beruntun sebelum tampil pada ajang BCL Asia 2026.

“Kami berupaya mengubah pendekatan offense dengan lebih banyak memburu tembakan tiga poin, dan itu bukan keputusan yang terbaik.”