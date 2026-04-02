menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Triple Double DJ Cooper Bawa Dewa United Kembali ke Jalur Kemenangan

Triple Double DJ Cooper Bawa Dewa United Kembali ke Jalur Kemenangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Dewa United Banten, D. J. Cooper saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Satya Wacana Salatiga. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten kembali ke tren positif seusai meraih kemenangan melawan Satya Wacana Salatiga pada pekan ke-10 IBL 2026.

Bertandang ke GOR Basket Prof. Susilo, Semarang, Rabu (1/4) tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 86-75.

Pada laga ini Joshua Ibarra tampil impresif dengan torehan 25 poin dan 13 rebound.

DJ Cooper mencatatkan triple-double dengan 12 poin, 10 rebound, dan 12 assist.

Adapun Troy Gillenwater juga mencatatkan double-double dengan 15 poin dan 11 rebound.

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe mengaku senang tim asuhannya kembali meraih kemenangan di IBL.

Tercatat juara bertahan tersebut sempat terkapar empat laga beruntun sebelum tampil pada ajang BCL Asia 2026.

“Kami berupaya mengubah pendekatan offense dengan lebih banyak memburu tembakan tiga poin, dan itu bukan keputusan yang terbaik.”

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
