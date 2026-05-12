Triputra Group & Kalbis University Hadirkan Inspirasi untuk Mahasiswa dari Level CEO

jpnn.com, JAKARTA - Triputra Group bersama Kalbis University menghadirkan Leader’s Wisdom Series 3: Menjaga Nyala, Meraih Masa Depan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi strategis antara dunia industri dan pendidikan tinggi dalam membentuk generasi masa depan Indonesia.

Melalui sesi sharing ini, para pemimpin Triputra Group tidak hanya berbicara mengenai teori kepemimpinan, tetapi juga membagikan pengalaman nyata tentang bagaimana nilai-nilai perusahaan diterapkan dalam menghadapi tantangan, membangun keberlanjutan bisnis, serta menciptakan dampak bagi lingkungan sekitar.

Acara ini menjadi ruang dialog strategis di mana para pimpinan Triputra Group turun langsung untuk berbagi pengalaman dalam menghidupi nilai-nilai yang menjadi landasan organisasi kepada seluruh Insan Triputra dan juga para mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan memasuki dunia profesional.

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Yayasan Triputra Persada Horizon Education, yang didirikan oleh Triputra Group bersama Persada Capital dan PHINMA Education, dengan misi making lives better through education.

Yayasan ini menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas yang tetap terjangkau, bahkan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi bawah.

Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui pertumbuhan signifikan Horizon University Indonesia di Karawang yang berkembang tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Kini, semangat yang sama diperluas ke Jakarta melalui Kalbis University sebagai bagian dari satu ekosistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.