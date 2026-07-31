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Trisno 'PAS Band' Masih Dirawat di Rumah Sakit, Mohon Doanya

Trisno 'PAS Band' Masih Dirawat di Rumah Sakit, Mohon Doanya
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Trisno Pas Band. Foto: Instagram/tris_noize

jpnn.com, JAKARTA - Pemain bas PAS Band, Trisno masih dirawat intensif di rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal.

Kabar tersebut diungkapkan oleh drummer PAS Band, Sandy melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengatakan bahwa kondisi Trisno belum kunjung membaik sejak beberapa hari terakhir.

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Oleh sebab itu, Sandy PAS Band memohon doa untuk kesembuhan Trisno.

"Teman-teman semua, please sejenak kirimkan doa buat @tris_noize yang sedang sakit dan pagi ini dalam kondisi yang sangat kurang baik, semoga Allah mengijabah semua doa kita untuk kemudahan kesembuhan Trisno, diringankan sakitnya dan segera sembuh," ungkap Sandy PAS Band, Kamis (30/7).

Drummer sekaligus MC itu kemudian menyampaikan dukungan semangat untuk Trisno yang masih dirawat.

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"Kuat yuk Tris, kabulkan doa kami ya Allah," tambah Sandy PAS Band.

Selain itu, Sandy PAS Band juga mengajak publik untuk membantu meringankan beban Trisno.

Pemain bas PAS Band, Trisno masih dirawat intensif di rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal.

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