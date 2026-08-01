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Trisno PAS Band Meninggal Dunia, Sandy Cerita Kronologinya

Trisno PAS Band Meninggal Dunia, Sandy Cerita Kronologinya
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Sandy Pas Band. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Pasalnya, Trisno PAS Band dikabarkan meninggal dunia.

Vokalis PAS Band, Sandy lantas menceritakan kronologi kepergian temannya tersebut.

Dua minggu lalu, para personel PAS Band sempat mendapat kabar soal Trisno yang sakit.

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Namun kata Sandy, Trisno enggan memeriksakan kondisi kesehatannya tersebut.

"Dua minggu yang lalu teman-teman Pas Band ya dapat kabar Trisno di kosannya dia sakit, kepalanya pusing katanya. Dan seperti biasa, dia, kan, enggak mau periksa kesehatan, ya semua dirasain sendiri begitu," ujar Sandy PAS Band di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/8).

Namun dia dan teman-teman bandnya mengkhawatirkan kondisi kesehatan Trisno.

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Pasalnya pemain bass itu terlihat berbeda dan tak terlihat sehat.

"Tapi kami khawatir karena pusingnya karena apa? Karena sudah beberapa bulan ini almarhum memang sudah enggak fresh lagi, ada sesuatu yang salah di badannya dia begitu," ucap Sandy.

Kabar duka datang dari industri musik tanah Air. Pasalnya, Trisno PAS Band dikabarkan meninggal dunia.

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