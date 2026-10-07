Triumph Siapkan Model Anyar Bonneville T40 hingga Street Triple 798

jpnn.com - Triumph Motorcycle mengumumkan rencana besarnya untuk peta persaingan big bike dunia.

Tak tanggung-tanggung, mereka menyiapkan empat amunisi baru yang siap mengaspal secara bertahap hingga penghujung tahun ini.

Pembukanya ialah Bonneville T40 dan T40 Black yang tampil memikat.

Duo ini mengawinkan estetika retro khas keluarga Bonneville dengan mesin TR Series 400 cc teranyar.

Dipadu ergonomi santai dan detail klasik yang kental, motor siap menyapa para pencinta gaya klasik pada 2027.

Lanjut ke babak berikutnya, giliran segmen adventure yang dipanaskan lewat kehadiran Tiger 1200 pada 27 Oktober.

Mengusung mesin tiga silinder 1.200 cc yang telah disempurnakan, motor penjelajah ini dijanjikan bakal hadir dengan desain anyar yang lebih tegas, teknologi berkendara modern, serta racikan suspensi canggih.

Bagi penyuka kecepatan, 17 November jadi tanggal yang patut ditandai. Triumph bakal menyibak tabir Street Triple 798.